Strengere tattooregels bij politie? "Belachelijk. Er zijn andere prioriteiten" Politievakbonden niet opgezet met plannen van Jambon

22 februari 2018

15u49

Bron: Belga 3764 Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) wil strengere regels invoeren rond tattoos bij politiediensten. "Agenten moeten neutraal zijn", klinkt het in Het Nieuwsblad, De Standaard en de Gazet van Antwerpen. De politievakbonden zijn niet opgezet met de plannen. "Een ouderwetse conservatieve reflex", zegt Vincent Houssin van VSOA. "Er zijn andere prioriteiten bij de politie."

Concreet wil Jambon een verbod op zichtbare tattoos bij agenten. "Een lege onderarm is te verkiezen", zegt Jambons woordvoerder Olivier Van Raemdonck. "Stel nu dat een agent het logo van RSC Anderlecht op de onderarm heeft. En hij wordt naar het stadion van Club Brugge gestuurd voor een ordedienst. Dat kan problemen geven tussen opgehitste supporters."

Er bestaan al regels rond tattoos bij de politie. De principes in herinnering brengen is niet verkeerd, maar we moeten er geen heksenjacht van maken Carlo Medo van politievakbond NSPV

Moeilijk

De nieuwe regels moeten nog worden overlegd met de vakbonden, maar die reageren allesbehalve enthousiast. "Tien jaar lang heeft men het allemaal laten begaan. Zonder voorschriften. Dat veranderen wordt moeilijk", zegt Benny Staelens van het NSPV (Nationaal Syndicaat van het Politie- en Veiligheidspersoneel). "We moeten met de tijd meegaan", reageert collega Carlo Medo. "De tattoo is populair, dat is een maatschappelijke vaststelling. In het gezicht, in de hals en op de handen kan uiteraard niet, maar die regels bestaan al lang bij de politiediensten. Aanstootgevende tattoos kunnen ook niet. De principes in herinnering brengen is niet verkeerd, maar we moeten er geen heksenjacht van maken. Er zijn veel meer ernstige dingen te doen bij de politie en we moeten het met gezond verstand benaderen. Op 28 februari is er overleg gepland over de omzendbrief."

Er zijn veel meer andere problemen bij de politie die moeten aangepakt worden Vincent Houssin van politievakbond VSOA

"Conservatieve reflex"

Vincent Houssin van vakbond VSOA (Vrij Syndicaat Voor Het Openbaar Ambt) spreekt van een "belachelijke maatregel". "We leven in 2018 en tatoeages zijn in de mode. Zolang het billijk is, moet het kunnen. We pleiten niet voor extreme dingen, maar al de rest moet kunnen. We moeten niet op een ouderwetse manier reageren vanuit een zeer conservatieve reflex. Gaat men bij de brandweer, de civiele bescherming en de cipiers dezelfde maatregel nemen? Die komen toch ook in contact met het publiek? We pleiten voor minder maar duidelijke regelgeving." Ook volgens Houssin zijn er veel meer andere problemen bij de politie die moeten aangepakt worden.

Poll Zichtbare tattoos bij agenten moeten verboden worden, vindt minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). Akkoord

Niet akkoord

Geen mening Akkoord 38%

Niet akkoord 59%

Geen mening 3%