Strengere regels en draaiboeken voor lokale uitbraken: dit bespreekt Nationale Veiligheidsraad vandaag

22 juli 2020

18u20

Bron: Belga 0 De Nationale Veiligheidsraad vergadert vandaag vanaf 9 uur opnieuw over de verdere aanpak van het coronavirus. Versoepelingen van de huidige maatregelen staan met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niet op de agenda. Er zal integendeel net sprake zijn van verstrengingen. Het zal ook gaan over de draaiboeken waarmee burgemeesters aan de slag kunnen om een lokale opstoot van het virus in te dijken.



Toppolitici en experten blazen opnieuw verzamelen in het Egmontpaleis. Een week geleden besliste diezelfde Nationale Veiligheidsraad mogelijke versoepelingen nog even on hold te zetten en de evolutie van het aantal besmettingen af te wachten. Maar na de vergadering van het Overlegcomité gisteren, maakte minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) al duidelijk dat die er ook nu niet zullen komen. "Fase 5 kan nu niet ingaan. We moeten realistisch zijn", stelde De Block.

Dat is slecht nieuws voor de evenementen- en cultuursector. Volgens het eerder uitgeschreven scenario zou vanaf 1 augustus het maximumaantal bezoekers naar boven kunnen worden bijgesteld. Voor evenementen in openlucht zou dat van 400 naar 800 gaan, binnen van 200 naar 400. Massa-evenementen - denk bijvoorbeeld aan beurzen of festivals - en het nachtleven blijven sowieso nog tot 31 augustus uit den boze, maar de sector hunkert naar een perspectief voor het najaar.

Stijgende trend

Voorwaarde was wel dat de gezondheidstoestand dat moest toelaten, en dat is nu net het probleem. De cijfers gaan al dagen de foute richting uit, en dat verontrust ook de politieke wereld. Daarom komen er nieuwe verstrengingen aan. Het gaat in de eerste plaats om het dragen van de mondmaskers. Die zijn vandaag bijvoorbeeld verplicht op het openbaar vervoer en in winkels. Dat lijstje wordt uitgebreid. Gedacht wordt aan openbare gebouwen en publieke plaatsen. Niet élke straat, maar wel preciezer omschreven locaties. Ook cafés horen tot de mogelijkheden, bijvoorbeeld wanneer een klant zich verplaatst.

Lokale besturen

Belangrijk is ook de rol van de lokale besturen. De Veiligheidsraad buigt zich daarvoor over de zogenaamde draaiboeken, waarin gepreciseerd staat hoe burgemeesters kunnen ingrijpen wanneer er zich binnen hun gemeente een besmettingshaard voordoet. Vlaanderen heeft zijn draaiboek daarvoor klaar. Dat ingrijpen kan chirurgisch gebeuren, naargelang de aard van de besmetting, met in het meest verregaande scenario een lokale lockdown.

Daarbij is communicatie en informatiedoorstroming van belang. In het Vlaamse draaiboek is daarvoor sprake van een Covid-19-team binnen de zorgraden. Dat wordt het zenuwcentrum voor de coördinatie en het management van mogelijke uitbraken. Het organiseert infodoorstroming naar het Vlaamse en interfederale niveau, en staat in voor contact met en toeleiding naar relevante lokale en regionale actoren: huisartsen, politie, artsen, scholen, enz.

Toeristen

Wat ook op tafel ligt, is een digitaal platform dat toeristen 48 uur voor hun terugkeer naar België moeten invullen. Het gaat niet alleen over vliegtuigpassagiers, maar ook over mensen die terugkomen met de trein, bus of auto. Dat moet het opsporen achteraf vergemakkelijken indien er een besmetting is gebeurd. Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) kondigde alvast ook een aanscherping van de controles en sancties aan.

Nog in het kader van de opsporing is ook sprake van de invoering van "aanwezigheidslijsten". Wie bijvoorbeeld een bezoek brengt aan een restaurant of een bioscoop, zou dan kunnen worden gevraagd een aantal gegevens in te vullen. In geval van een besmetting zou de organisator van een evenement dan naar die lijst kunnen worden gevraagd.

