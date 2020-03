Strengere maatregelen vanaf morgen tot 5 april: samenscholingsverbod en alle niet-essentiële winkels gaan dicht kv

17 maart 2020

20u13 1476 Vanaf morgen wordt het openbare leven in ons land zo goed als volledig stilgelegd. Dat bevestigde premier Sophie Wilmès tijdens een persconferentie na afloop van de Nationale Veiligheidsraad. De verstrengde maatregelen in ons land houden in dat alle niet-essentiële zaken sluiten. Enkel supermarkten, apotheken en krantenwinkels blijven open. De nieuwe regels gelden vanaf morgenmiddag tot en met 5 april.

“De evolutie van de situatie zet ons ertoe aan om harde maatregelen te treffen”, aldus Wilmès. De beslissingen werden genomen op basis van advies uit de wetenschappelijke en medische sector.

Burgers moeten thuisblijven en contact met de buitenwereld maximaal te vermijden, met uitzondering van hun familieleden en op het werk en essentiële verplaatsingen, zoals naar de winkel, de apotheek, het benzinestation. Andere verplaatsingen dienen te worden beperkt. Alle samenscholingen worden verboden. De inwoners worden wel aangeraden om een frisse neus te gaan halen in het gezelschap van een familielid of vriendin, met respect voor een goede sociale afstand.



Thuiswerken wordt de regel. Enkel bedrijven waarvoor dat niet mogelijk is, kunnen open blijven, maar enkel indien de regels voor social distancing gerespecteerd worden. Bedrijven die hun werknemers nodeloos toch verplichten om naar het werk te komen, riskeren een fikse boete. Deze regels gelden niet voor sectoren die een essentiële dienst verlenen.

Niet-essentiële winkels moeten dicht. Enkel voedingswinkels, apotheken, diervoedingswinkels en krantenwinkels mogen openblijven. De toegang tot supermarkten wordt beperkt tot maximaal één persoon per tien vierkante meter en maximaal 30 minuten. Nachtwinkels moeten sluiten om 22 uur. Kappers mogen maar één klant per keer toelaten. Ook openbare markten gaan niet door, met uitzondering van voedingskramen die echt noodzakelijk zijn. Kinderdagverblijven blijven open.

Ook in het openbaar vervoer moet social distancing gerespecteerd worden met een minimale afstand van anderhalve meter tussen de reizigers. Niet-essentiële reizen naar het buitenland zijn verboden tot en met vijf april.

De premier moet de Belgen aan om virtueel contact te houden met familie en vriendin: “Social distancing staat niet gelijk met sociale afkoppeling”, klinkt het. Het gaat om tijdelijke maatregelen.

Wilmès spreekt niet letterlijk van een lockdown, al gaat het wel om erg ingrijpende maatregelen. Ze hoopt dat dit het laatste pakket maatregelen is, maar sluit niet uit dat die indien nodig nog worden aangescherpt.