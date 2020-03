Strengere maatregelen vanaf morgen tot 5 april: samenscholingsverbod en alle niet-essentiële winkels gaan dicht kv

17 maart 2020

20u13 3470 Vanaf morgen wordt het openbare leven in ons land zo goed als volledig stilgelegd. Dat bevestigde premier Sophie Wilmès tijdens een persconferentie na afloop van de Nationale Veiligheidsraad. De verstrengde maatregelen in ons land houden in dat alle niet-essentiële zaken sluiten. Enkel supermarkten, apotheken en krantenwinkels blijven open. De nieuwe regels gelden vanaf morgenmiddag tot en met 5 april.

“De evolutie van de situatie zet ons ertoe aan om harde maatregelen te treffen”, aldus Wilmès. De beslissingen werden genomen op basis van advies uit de wetenschappelijke en medische sector.

Burgers moeten thuisblijven en contact met de buitenwereld maximaal te vermijden, met uitzondering van hun familieleden en op het werk en essentiële verplaatsingen, zoals naar de winkel, de apotheek, het benzinestation. Andere verplaatsingen dienen te worden beperkt. Alle samenscholingen worden verboden. De inwoners worden wel aangeraden om een frisse neus te gaan halen in het gezelschap van een familielid of vriendin, met respect voor een goede sociale afstand.



Thuiswerken wordt de regel. Enkel bedrijven waarvoor dat niet mogelijk is, kunnen open blijven, maar enkel indien de regels voor social distancing gerespecteerd worden. Bedrijven die hun werknemers nodeloos toch verplichten om naar het werk te komen, riskeren een fikse boete. Deze regels gelden niet voor sectoren die een essentiële dienst verlenen.

Niet-essentiële winkels moeten dicht. Enkel voedingswinkels, apotheken, diervoedingswinkels en krantenwinkels mogen openblijven. De toegang tot supermarkten wordt beperkt tot maximaal één persoon per tien vierkante meter en maximaal 30 minuten. Nachtwinkels moeten sluiten om 22 uur. Kappers mogen maar één klant per keer toelaten. Ook openbare markten gaan niet door, met uitzondering van voedingskramen die echt noodzakelijk zijn. Kinderdagverblijven blijven open.

Ook in het openbaar vervoer moet social distancing gerespecteerd worden met een minimale afstand van anderhalve meter tussen de reizigers. Niet-essentiële reizen naar het buitenland zijn verboden tot en met vijf april.

De premier moedigt de Belgen aan om virtueel contact te houden met familie en vrienden: “Social distancing staat niet gelijk met sociale afkoppeling”, klinkt het. Het gaat om tijdelijke maatregelen.

Wilmès spreekt niet letterlijk van een lockdown, al gaat het wel om erg ingrijpende maatregelen. Ze hoopt dat dit het laatste pakket maatregelen is, maar sluit niet uit dat die indien nodig nog worden aangescherpt.

Bekijk hier de volledige uiteenzetting:

Steunmaatregelen

Ondernemersorganisatie Unizo zit nog met veel vragen na de aankondiging van strengere maatregelen door de overheid. Dat zegt gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche. Unizo vraagt ook aan de federale overheid om zo snel mogelijk met steunmaatregelen te komen. “Na het nemen van duidelijke en moedige maatregelen tegen het virus, moet ze ook duidelijk en moedige maatregelen nemen om de economie te redden”, klinkt het.

Iedereen voelde dat de maatregelen op komst waren en veel winkels en bedrijven hadden zelf al beslist om de deuren te sluiten. “De ernst is bij de mensen doorgedrongen”, zegt Van Assche. Momenteel zit de organisatie echter nog met heel veel vragen en moet ze nog uitzoeken wat er precies in de teksten staat. “Zo is het nog niet duidelijk wat er met de kleinhandelaars gebeurt, zoals de boekenwinkels en de krantenwinkels, en we zijn ook verbaasd dat de kappers wel nog mogen openblijven hoewel “social distancing” daar niet gegarandeerd kan worden”, zegt Van Assche. Hij benadrukt dat de kapperfederatie zelf gevraagd had om de kapsalons te sluiten en verbouwereerd op de nieuwe maatregelen reageert.

Ook is het voor Unizo nog niet duidelijk welke sectoren cruciaal zijn, en dus mogen blijven werken hoewel ze niet aan social distancing kunnen doen. “We voelen aan dat het om sectoren gaat als de landbouwsector, de energiesector of de farmaceutische sector, maar het moet wel duidelijk zijn wat er juist mee bedoeld wordt.”

Ademruimte

Van Assche benadrukt dat Unizo de maatregelen aanvaardt, maar dat er wel steunmaatregelen in de plaats moeten komen. “De Vlaamse regering was snel met steun, met een sluitingspremie en een waarborgregeling, en er is overleg geweest met de sociale partners voor een tweede golf van maatregelen”, zegt Van Assche.

Unizo kijkt nu ook naar de federale regering, die belangrijke sleutels in handen heeft om de schade voor de economie te beperken. Van Assche is al zeer tevreden dat de Kamercommissie Sociale Zaken het overbruggingsrecht voor zelfstandigen heeft uitgebreid, maar er is meer nodig. Zo vraagt Unizo onder meer tijdelijke werkloosheid door overmacht te kunnen inroepen en maatregelen zodat mensen die afwezig zijn niet op gewaarborgd inkomen vallen, maar wel onmiddellijk beroep kunnen doen op de ziekteverzekering. Ook vraagt Unizo een uitstel en een kwijtschelding van bijvoorbeeld de sociale bijdragen, om bedrijven ademruimte te geven.