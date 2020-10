Strengere maatregelen mokerslag voor Horeca Vlaanderen: “Dit is een ongelooflijk donkere dinsdag” HAA

06 oktober 2020

19u47

Bron: VTM NIEUWS, Belga 144 Vanaf vrijdag moeten we ons aan strengere coronamaatregelen houden. Zo wordt onder meer de sociale bubbel verkleind en moeten cafés vroeger de deuren sluiten. “Dit is een ongelooflijk donkere dinsdag”, reageert Matthias De Caluwé van Horeca Vlaanderen in VTM Nieuws. “Het zijn stevige maatregelen, maar het was nodig om snel in te grijpen”, laat viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) weten.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)

Om de verspreiding van het coronavirus verder in te perken, kondigde de federale regering dinsdag een aantal nieuwe maatregelen aan. Vanaf vrijdag mag je nog maximaal drie contacten hebben en cafés moeten om 23 uur dicht. Aan één tafel mogen ook nog maximaal vier mensen zitten. “Het is zeer spijtig, maar cafés zijn echte hotspots van besmettingen”, motiveerde kersvers minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) de beslissing. Voor restaurants verandert er voorlopig niets.



Lees ook: OVERZICHT. Deze nieuwe coronamaatregelen gelden vanaf vrijdag

Horeca Vlaanderen

Horeca Vlaanderen spreekt van een zware mokerslag. “We hebben altijd gepleit voor gelijke regels voor iedereen. Dat is nu helaas tijdelijk niet meer mogelijk door de blijkbaar iets hogere besmettingskans op café”, zegt CEO Matthias De Caluwé. “Dit is een ongelooflijk donkere dinsdag.”



“We moeten ons er dan nu ook op focussen dat de bijna 10.000 Vlaamse café- en drinkgelegenhedenuitbaters passende steun krijgen in de komende moeilijke periode. Volksgezondheid is een collectieve verantwoordelijkheid. Wel, dan moeten we nu ook helaas opnieuw solidair zijn met de economisch meest getroffenen.”

Respecteer de regels en de bubbels. Je speelt ook met de economische toekomst van onze horecaondernemers Matthias De Caluwé, CEO van Horeca Vlaanderen

Oproep naar klanten

Horeca Vlaanderen zegt alles in het werk te stellen om financiële steun te verkrijgen voor de caféuitbaters, maar doet ook een oproep naar de klanten. “Respecteer de regels en de bubbels. Je speelt met de gezondheid van jezelf en je naasten, maar ook met de economische toekomst van onze horecaondernemers. Hoe moeilijk het ook is, doorbijten is de boodschap. Er is geen andere weg en we moeten een lockdown koste wat kost vermijden”, aldus De Caluwé.

Het was nodig om snel in te grijpen. Elke dag telt nu de cijfers omhooggaan Marc Van Ranst, viroloog en professor aan de KU Leuven

Marc Van Ranst

Viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) spreekt van “stevige maatregelen”, maar is tevreden dat er een versnelling hoger wordt geschakeld in de strijd tegen het nieuwe coronavirus. “Het was nodig om snel in te grijpen”, zegt hij in VTM Nieuws. “We hadden de luxe niet meer om nog langer te wachten, elke dag telt. Maar als we de regels volgen, komt het wel goed.”

De viroloog waarschuwt wel dat we niet meteen effect zullen zien van de maatregelen. “Die kentering zal er niet komen na een week ons best doen”, klinkt het. Het is belangrijk dat de mensen dit weten, onderstreept de wetenschapper. “We zullen een twaalftal dagen nodig hebben om te zien welke gevolgen deze nieuwe regels hebben.”

Vanaf vrijdag mogen we drie nauwe contacten hebben, maar we mogen bijvoorbeeld wel vier mensen thuis ontvangen. “Zo moeilijk is dat niet, het is niet dat er 101 regels zijn die we moeten onthouden”, vervolgt Van Ranst. “Bij sommige mensen thuis zullen we de anderhalve meter afstand moeten bewaren en een mondmasker dragen. Maar ik ben er zeker van dat de regering snel met een aantal veel gestelde vragen en antwoorden zal komen.”

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)

VBO en Voka

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) en ondernemersorganisatie Voka zijn blij dat de bedrijven gevrijwaard worden van strengere coronamaatregelen. Ook zij roepen iedereen op om de maatregelen nauwgezet te volgen, zowel privé als op het werk.

Volgens het VBO gaat het om gerichte maatregelen “die het fragiele evenwicht behouden tussen het bestrijden van de gezondheidscrisis en het draaiende houden van onze economie”. Dat is volgens het verbond erg belangrijk om het economisch herstel, dat in september tot stilstand kwam, niet verder te fnuiken.

“Bedrijven zijn immers nog steeds aan het bekomen van de eerste lockdown en worden nog steeds geconfronteerd met solvabiliteitsproblemen”, klinkt het. Strengere maatregelen voor bedrijven waren volgens het VBO ook niet nodig, omdat de voorschriften op de werkvloer goed worden gevolgd. Dat vindt ook Voka. Volgens de ondernemersorganisatie “doen de besmettingen zich nu vooral voor in de privésfeer”.

Bekijk ook het integrale gesprek met De Caluwé

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)

Lees ook:

Na zeven maanden weten we nog steeds niet precies wáár we besmet raken (+)

Proefpersonen gezocht voor coronavaccin: wie kan deelnemen? En wanneer is het vaccin klaar? (+)