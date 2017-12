Strenge veiligheidsmaatregelen voor Catalaanse massabetoging in Brussel kv

06u36

Bron: Belga 1 REUTERS Ousted Catalan leader Carles Puigdemont leaves after a news conference in Brussels, Belgium, December 6, 2017. REUTERS/Yves Herman De Catalaanse massabetoging vindt vandaag plaats onder strenge veiligheidsmaatregelen. Na de rellen in Brussel van afgelopen weken werd de politiecapaciteit opgedreven. De organisatoren verwachten minstens 20.000 Catalanen. De afgezette Catalaanse minister-president Carles Puigdemont zal de menigte aan het einde van de manifestatie toespreken.

Na de rellen in Brussel de afgelopen weken staan de veiligheidsdiensten op scherp en wordt de politiecapaciteit versterkt. "Voor de manifestatie zelf zal er personeel instaan voor het aspect mobiliteit. Er zal een reserve zijn voor openbare orde met steun van de federale politie en andere lokale zones en er zal eveneens personeel in burger aanwezig zijn", aldus politiewoordvoerster Ilse Van de Keere.

Hotels vol

Het initiatief voor de massabetoging komt van de Catalaanse Nationale Vergadering (ANC) en Òmnium Cultural, de twee pro-onafhankelijkheidsorganisaties. Nadat ze onder de titel 'Omplim Brussel.les', vertaald als 'we gaan Brussel vullen', hun oproep lanceerden, kregen ze al snel meer dan 90.000 volgers op de sociale media. Intussen worden er meer dan 20.000 Catalanen verwacht voor de massabetoging. De Brusselse hotels zijn volgeboekt, laat de Brussels Hotel Association weten.

Respect

De organisatoren willen geen boodschap verspreiden voor een onafhankelijk Catalonië, maar vragen aan Europa respect voor de Catalanen en hun rechten.

"We willen bij de Europese instellingen ook aanklagen dat ze hun nationale principes verloochenen en de burgerrechten van de Catalanen moeten respecteren", vertelt Adrià Alsina, woordvoerder van de ANC.

Jubelpark

De betogers verzamelen vanaf 10 uur in het Jubelpark, waar het vertrek van de betoging voorzien is om 11.30 uur. De manifestatie zet zich in gang op de Renaissancelaan om dan via de Kortenberglaan, de Stevinstraat, en de Etterbeeksesteenweg op het Jean Rey Plein te eindigen. Op het volledige parcours geldt een parkeerverbod en de voertuigen die niet tijdig weg zijn, zullen getakeld worden, meldt de politie.

Aan de automobilisten wordt aangeraden de Europese wijk en de oostelijke rand zo veel mogelijk te mijden. Vanaf 10 uur wordt de Reyers-centrumtunnel preventief afgesloten.

Meer over Brussel

ANC

Jubelpark