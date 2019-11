Strenge regels voor e-sigaret met nicotine (nauwelijks voor producten zonder nicotine) Marc Coppens

14 november 2019

18u10 0 Sinds het Koninklijk Besluit van 28 oktober 2016 zijn elektronische sigaretten streng gereglementeerd, maar de wetgever hanteert daarbij twee maten en twee gewichten: erg streng voor producten met nicotine en losjes voor de producten zonder: daar mag zelfs cannabisolie aan worden toegevoegd.

In het algemeen worden e-sigaretten in ons land beschouwd als gelijkwaardig aan tabaksproducten, wat vooral betekent dat je niet mag dampen in gesloten publieke ruimtes als cafés en restaurants. De reglementering rond de elektronische sigaret werd ingevoerd toen er een soort van consensus bestond dat vapen klassieke tabaksrokers zou helpen met hun verslavingsproblematiek. Wishful thinking, want uit een Amerikaans onderzoek blijkt dat 60 procent van die dampers blijft teruggrijpen naar zijn klassieke saffie.

De wetgever maakte daardoor een opvallende opdeling: e-sigaretten met nicotine en e-sigaretten zonder. Navulverpakkingen met nicotine moeten bijvoorbeeld geëtiketteerd worden met gezondheidswaarschuwingen zoals bij tabak. Bij verpakkingen zonder nicotine hoeft dat helemaal niet. Een navulverpakking met nicotine mag ook geen cannabidiol (CBD) bevatten, niet-psychoactieve cannabis. Reden: het additief zou de indruk kunnen wekken dat de e-sigaret een voordelige impact heeft op de gezondheid of een stimulerend effect. Bij navulverpakkingen zonder nicotine mag het dan wel. E-sigaretten met nicotine mag je niet verhandelen op het internet, zonder nicotine dan weer wel. Overigens: voor alle elektronische sigaretten is de toevoeging van THC en vitamine E totaal verboden.

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) benadrukt dat onze wetgeving toch behoorlijk streng is. Zo mag bij ons maximum 2 milligram nicotine per milliliter vloeistof in de e-sigaret zitten. Ze voegt er evenwel aan toe dat het huidige beleid rond de e-sigaret binnenkort wordt geüpdatet op basis van nieuw advies van de Hoge Gezondheidsraad.