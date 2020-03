Strenge coronamaatregelen zorgen voor lege treinen tijdens ochtendspits JOLE

16 maart 2020

10u48 1

Het was vanmorgen erg rustig op de meeste treinen in ons land. Ook in de stations waren amper pendelaars te bespeuren. De lege treinen zijn een gevolg van de strenge coronamaatregelen die zijn afgekondigd. Heel wat mensen werken daardoor van thuis uit of proberen het openbaar vervoer te vermijden.