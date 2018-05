Streep door rekening van Gentse straatmuzikanten: stad verbiedt luidsprekers kv

31 mei 2018

16u25

Bron: Belga 6 In Gent mogen straatmuzikanten geen elektrische geluidsversterkers meer gebruiken. "De laatste jaren duiken versterkers op die steeds meer volume produceren", zegt schepen van Feesten Christophe Peeters (Open Vld). "Een aantal straatartiesten veroorzaakte overlast voor centrumbewoners, daarom grijpen we in."

Zoals de beslissing nu is omschreven, kunnen elektronische muzikanten en dansgroepen niet langer optreden in de Gentse straten. "We krijgen heel wat positieve feedback over de vele mooie akoestische optredens", zegt schepen Peeters. "De reglementswijziging heeft oog voor de leefbaarheid in het centrum én creëert ruimte voor de straatartiesten die akoestisch werken."

De aanpassing van het reglement werd goedgekeurd door het Gentse schepencollege en zal in juni voorgelegd worden aan de gemeenteraad. Bij goedkeuring door de gemeenteraad treedt het gewijzigde reglement in werking op 1 juli 2018, dus nog voor de Gentse Feesten.