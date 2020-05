Exclusief voor abonnees

Strava perkt gratis functies drastisch in. Maar willen wielerfanaten wel betalen?

Bieke Cornillie Dries Mombert

19 mei 2020

18u48

0

Gevloek in - fanatiek - sportievelingenland gisterenmorgen: Strava, de populaire fiets- en loopapp, snoeit drastisch in de mogelijkheden voor zijn gratis gebruikers. Onder meer de klassementen zijn binnenkort te betalen. “Spijtig, want net dat maakte de trainingen boeiender”, klinkt het bij de fans. Willen zij voortaan betalen?