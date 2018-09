Strateeg die CD&V duizenden buitenlandse likes bezorgde: "Partij wil mij kapot maken" Tommy Thijs

24 september 2018

06u00 1 Pure karaktermoord. Dat is hoe Gert Van Mol de eis van CD&V voor een schadevergoeding van 100.000 euro omschrijft. Van Mol is de consultant die door CD&V werd ingehuurd om meer volgers op Facebook te krijgen, maar vervolgens in onmin geraakte met de partij nadat in de pers was uitgelekt dat ze op die manier ook duizenden buitenlandse likes had binnengehaald.

Het is oorlog tussen CD&V en Gert Van Mol. Dat CD&V hem dit voorjaar na de ophef rond duizenden Indische likes zelf vroeg om aan damage control te doen in de media en uit te leggen dat er geen sprake van was gekochte 'vind-ik-leuks', maar hem nu verwijt het imago van de partij schade te hebben toegebracht en daarvoor 100.000 euro wil, gaat er bij de sociale mediastrateeg niet in.

