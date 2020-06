Exclusief voor abonnees

Straks zwijgend supporteren om corona tegen te gaan, zoals in Nederland? “Dit gaat tegen de natuur van de supporter in”

Bieke Cornillie

24 juni 2020

20u58

Het ziet ernaar uit dat er vanaf 1 augustus in - heel - beperkte kring opnieuw gesupporterd kan worden langs de zijlijn. Of dat luidkeels zal mogen, is maar de vraag. In Nederland mag er vanaf september terug voor publiek gevoetbald worden. Een stil publiek althans, want voetbalsupporters zullen er niet mogen zingen of roepen. Of ons land straks dát voorbeeld volgt, is nog een vraagteken, maar de Belgische fans vinden het maar niks. “Dit gaat tegen de natuur van de supporter in.”