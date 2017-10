Straks op uw tv: de 'borstfiguranten' 13u55

Naar aanleiding van de Wereldborstvoedingsweek lanceert Kind en Gezin 'borstfiguranten'. Dat is een database voor producers en castingverantwoordelijken die een borstvoedende mama in hun productie willen. VTM-programma's 'Familie', 'De Buurtpolitie' en 'Zonen van Van As' hebben al opnames met 'borstfiguranten' gepland.



Met het initiatief wil Kind en Gezin borstvoedende mama's als figuranten in de populaire cultuur brengen: op televisie, in populaire serie's, eventueel zelfs in praatprogramma's. De hoop is dat dit een mentaliteitswijziging op gang kan brengen, zodat ook in het dagelijks leven borstvoeding geven in de publieke ruimte als normaal wordt ervaren.



"We missen eigenlijk Rubens vandaag. In zijn schilderijen heeft hij dat als heel vanzelfsprekend in beeld gebracht, maar dat zien we niet meer", zegt Kind en Gezin-woordvoerster Leen DuBois. "Blijkbaar was het in die periode iets heel normaal om borstvoeding te geven in publiek, en dat is een beetje verdwenen vandaag."



Momenteel hebben al vijftien vrouwen zich aangemeld in de database. Vandaag wordt ook de website www.borstfiguranten.be gelanceerd. Daar vinden producers en castingverantwoordelijken alle moeders terug, en kunnen nog meer 'Borstfiguranten' zich aanmelden.



Het initiatief krijgt van bij de start meteen bijval. Zo hebben 'Familie', 'De Buurtpolitie', 'Zonen van Van As' en de Nederlandse-Belgische langspeelfilm 'De Dirigent' al opnames met Borstfiguranten gepland.