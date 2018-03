Straks komen eerste veroordeelde Syriëstrijders terug vrij: "Stel ze ter beschikking van de regering" SPS

11 maart 2018

13u40

Bron: Belga 0 Sp.a-Kamerlid en burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte pleit ervoor om alle veroordeelde terroristen na hun gevangenisstraf nog een tijdlang ter beschikking te kunnen stellen van de regering. Volgens Bonte komen er binnenkort teruggekeerde Syriëstrijders vrij. De terbeschikkingstelling moet toelaten hen nog jaren in het oog te houden en zo de samenleving te beschermen, meent Bonte.

Bonte zegt dat het deradicaliseringsbeleid in de gevangenissen te wensen overlaat. "Er zijn signalen dat dit absoluut niet corrigerend werkt", zei hij in "De Zevende Dag" (Eén). Sommige teruggekeerde Syriëstrijders zouden er bewust voor kiezen om niet vervroegd vrij te komen en dus hun straf (van vijf tot tien jaar) helemaal uit te zitten, omdat hen dan geen enkele voorwaarde meer kan worden opgelegd.

De sp.a'er wil dat vrijgekomen terroristen nog voor vijf, tien of vijftien jaar ter beschikking gesteld kunnen worden van de regering. Deze maatregel kan nu al voor terroristen die dodelijke slachtoffers maakten, maar zou dus uitgebreid moeten worden.

In "De Zevende Dag" sprak N-VA-fractieleider Peter De Roover zich niet uit voor of tegen het voorstel van Bonte. Wel zei hij dat het ook voor zijn partij "een uitgemaakte zaak is dat deze mensen niet uit het oog verloren mogen worden".