Een nieuw Vlaams decreet over buurt- en gemeentewegen is bijna rond. Het decreet moet gemeenten helpen om makkelijker problemen rond oude buurtwegen of voetwegen op te lossen. Vaak worden die buurtwegen niet meer gebruikt, maar kunnen ze wel aanleiding zijn tot jarenlange procedureslagen. De heisa rond het Eurostadion is daar een voorbeeld van.