Strakke wind zorgt voor zandophopingen: kustbaan tussen Oostende en Middelkerke zeker tot morgenavond afgesloten

Bart Boterman

30 oktober 2018

17u07

Bron: Eigen berichtgeving

De kustbaan tussen Oostende en Middelkerke is sinds deze namiddag afgesloten voor het verkeer. Zandophopingen, gevormd door de strakke wind tot 7 beaufort van over zee, liggen aan de basis. Er zijn omleidingen voorzien via de Oostendelaan en de Nieuwpoortsesteenweg.