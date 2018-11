Strafste duivenmelker van Vlaanderen verkoopt noodgedwongen al zijn vogels: veiling brengt al meer dan 5 miljoen euro op Charlotte Degezelle

11 november 2018

15u31

Bron: eigen berichtgeving 0 Wereldberoemd is Gaby Vandenabeele (69) in de wereld van de duivensport. Maar het is net door zijn geliefde duiven, die hem gezondheidsproblemen bezorgden, dat hij noodgedwongen een einde aan z’n passie breit. Het voorbije weekend, en ook morgen nog, worden al zijn duiven online verkocht. Op dag 1 leverde dat al bijna 4 miljoen euro op en vandaag staat de teller al op meer dan 5 miljoen. Eén topduif werd verpatst voor de recordprijs van 376.000 euro, een bedrag waar wij al een kleine villa voor kopen.

Het was een bom in de duivenwereld. Gaby Vandenabeele uit het West-Vlaamse Dentergem kondigde zijn afscheid en een totale uitverkoop aan. Gaby Vandenabeele is zowat de Eddy Merckx onder de duivenmelkers. Na zo’n 40 jaar komt er noodgedwongen een einde aan z’n passie. “Van half januari tot eind februari ben ik heel ziek geweest. In februari lag ik zelfs acht dagen in het ziekenhuis. Van de specialist kreeg ik te horen dat het meer dan hoog tijd was om te stoppen met de duiven”, vertelt Gaby.

In totaal worden er, van zaterdag tot maandagavond, 815 duiven verkocht in de veiling. Dat de verkoop van hem een welstellend man zal maken kan Gaby weinig schelen. Nochtans was gisteren de gemiddelde verkoopprijs 12.753 euro per duif en telde een Chinees voor New Bliksem 376.000 euro neer, het hoogste bedrag ooit op een online veiling.

“Ik hoopte nog een jaar of tien te kunnen doordoen. Maar het mag niet zijn. Sommige duiven zijn als parels, zeker voor de Chinezen. Ik hoop vooral dat ze een goeie thuis vinden, dat mijn dieren het goed blijven doen en ik hun prestaties kan blijven volgen”, zegt de duivenmelker.