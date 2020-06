Strafpleiter Jef Vermassen over assisenproces Megan D’Haen: “Velen zijn niet vrij na één derde van hun straf te hebben uitgezeten” ADN

12 juni 2020

20u07

Bron: VTM NIEUWS 0 De bekende strafpleiter Jef Vermassen heeft in de studio van VTM Nieuws kort zijn licht laten schijnen op het assisenproces rond de 20-jarige Megan D’Haen, die donderdag werd veroordeeld tot 18 jaar cel voor de moord op de 2-jarige Chelsea. D’Haen verdronk het meisje, het kind van haar vriend, in bad.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De jury hield rekening met de ernst van de feiten en met verzachtende omstandigheden, zoals de ongelukkige jeugd van D’Haen en haar jonge leeftijd. Omdat Megan al twee jaar in voorhechtenis zat en na een derde van haar straf een vervroegde vrijlating kan vragen, kan ze mogelijk al na vier jaar vrijkomen.

Heeft de familie gelijk dat ze ontgoocheld is met die ‘lichte straf’? “De familie van het slachtoffer is bijna altijd ontgoocheld”, aldus Vermassen, die voor alle duidelijkheid zelf niet betrokken was bij dit assisenproces. “Waarom? Zij hebben levenslang, sowieso. Zij zijn een geliefde kwijt die nooit meer terugkomt, die geen tweede kans krijgt. De zwaarste straf is bij de meeste mensen niet genoeg. Natuurlijk, de rechters moeten op afstand oordelen en met alles rekening houden.” Hij voegt nog toe dat het in België nu eenmaal de wet is dat de strafmaat niet bepaald wordt door de burgerlijke partij.

Mensen moeten zich ook niet blindstaren op die vier jaar, stelt hij. “Temeer omdat veel mensen niet op één derde van hun straf buitenkomen. Het hangt ook van hun gedrag af, ze moeten met heel veel dingen in orde zijn.”

Internering

Was internering beter geweest dan een gevangenisstraf? “Internering is een oplossing als het echt gaat over iemand die geestesziek is”, aldus Vermassen. “Want bij internering kan het zijn dat je tot je laatste dag in de gevangenis zit of – als je geluk hebt - in een speciale instelling waar die mensen toch behandeld worden en therapie krijgen. Je weet dan niet wanneer het eindigt.”

“Bij een gewone celstraf zoals hier kan je nog zeggen ‘er is mogelijkheid van halve vrijheid, ik kan al eens een weekend vrij krijgen’ en je kan beginnen aftellen. Dat is een voordeel. Maar natuurlijk, als iemand echt geestesziek is, dan is dit niet de geschikte maatregel. Dan moet er therapie komen. Dat is veel beter dan iemand die met zware problemen zit in een cel te steken en er verrotten. Een internering is voor sommige mensen meer aangewezen, maar ze moeten dan het geluk hebben in een centrum te komen waar ze kunnen behandeld worden. Sommigen zitten ook gewoon in een afdeling van de gevangenis en dan is alleen de kleur van de jas van de bewakers anders. Voor de rest is het regime ongeveer hetzelfde. Dat is ook geen oplossing natuurlijk.”

Lees ook:

Moeder van Chelsea (2) geloofde nooit in een ongeval: “Mijn moedergevoel zei dat iets niet klopte” (+)

Meter van Chelsea (2) vindt straf na peutermoord veel te laag: “Geen traan gelaten en ons nooit aangekeken toen ze bekende op eerste dag van proces” (+)