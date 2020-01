Strafpleiter Hans Rieder: “Dubbele rol advocaat Fernand Keuleneer in euthanasieproces kan naar Cassatie leiden” KVDS

22u51 8 Volgens strafpleiter Hans Rieder is het mogelijk dat de faux pas van advocaat Fernand Keuleneer op het euthanasieproces van Tine Nys het uiteindelijke arrest van het hof van assisen op losse schroeven zet en naar Cassatie leidt. Dat heeft hij gezegd in De afspraak op Canvas.

Volgens Rieder heeft Keuleneer een dubbele rol gespeeld in het proces. Hij was advocaat van de familie Nys, maar woensdagavond kwam ook aan het licht dat hij als plaatsvervangend lid aanwezig was op de zitting van de euthanasiecommissie waarop het dossier van Tine Nys werd behandeld.

Onafhankelijk

“Er is een principe voor advocaten dat ze onafhankelijk moeten zijn. Die onafhankelijkheid komt in het gedrang wanneer men twee hoedanigheden heeft. Meester Keuleneer had een hoedanigheid waarbij hij heeft deelgenomen aan een deliberatie van het dossier van Tine Nys in de euthanasiecommissie. Dat het om een anoniem dossier ging en dat hij niet stemgerechtigd was, maakt niets uit. Daardoor kan hij niet meer in een andere hoedanigheid een van de partijen vertegenwoordigen in het proces “, stelt Rieder.





Dat kan grote gevolgen hebben voor het arrest van het hof van assisen, aldus Rieder. Bij een veroordeling zouden de beklaagden dat argument immers kunnen gebruiken om naar Cassatie te trekken wegens procedurefouten en een nieuw proces te eisen. Omdat de dubbele rol van Keuleneer volgens Rieder ook nog niet bekend was toen de Kamer van Inbeschuldigingstelling (KI) de zaak doorverwees naar assisen, kan ook dat verwijzingsarrest aangevochten worden voor Cassatie.

De stafhouder besloot donderdagmorgen dat de advocaat van de zussen en de broer van Tine Nys zich moest laten vervangen op het proces. Fernand Keuleneer zelf blijft erbij dat hij niets verkeerds heeft gedaan. “De familie wist dat ik lid was van euthanasiecommissie en vond het geen probleem”, verklaarde hij.