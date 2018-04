Straffe prestatie: brandweermannen lopen Ten Miles uit in interventiekledij IVI

22 april 2018

65 brandweermannen van de zone Antwerpen hebben de Ten Miles uitgelopen. En alsof dat nog niet straf genoeg zou zijn: ze hadden ook nog eens hun dikke interventiepakken aan. "Het is een duidelijk teken dat we #altijdparaat staan voor jullie", zo laat de Brandweer Zone Antwerpen weten via Twitter.