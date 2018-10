Straffe beelden: politie Genk filmt inval in cannabisplantage Jef ArtoisKatrien Saelens Greet Henderix

24 oktober 2018

21u53

Bron: VTM NIEUWS 0 De politie heeft dit jaar in Limburg al 171 cannabisplantages opgerold. Daarmee is 2018 nu al een recordjaar. Vooral bij grote acties, zogenaamde ‘cleanhouses’, zijn recordhoeveelheden planten in beslag genomen. Het VTM-programma ‘Helden van hier’ volgt vanavond zo’n operatie, in het spoor van de recherche van Genk.

Op de beelden is te zien hoe de lokale recherche van de politie in Genk een huis met een cannabisplantage binnenvalt. Hun bodycams filmen de actie. De actie in Genk is goed voor 25 kilo in beslaggenomen cannabis.