Straf! Mike zorgt voor kippenvel met 'Dancing On My Own' 22u00

Wat moet je doen om Mike te horen zingen? Een pintje trakteren! Hij beleeft zijn allereerste podiumervaring bij The Voice en zingt 'Dancing On My Own' , in de versie van Calum Scott. Kan hij de harten van de coaches veroveren?