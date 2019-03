Straf! Laura kent Pi tot 4.000 cijfers na de komma 14 maart is internationale pi-dag DVDA

14 maart 2019

12u00 1 Het is vandaag 14 maart en dus pi-dag, een feestdag voor veel wiskundigen die elk jaar gevierd wordt op 14 maart. Pi heeft oneindig veel cijfers na de komma en die cijfers worden wereldwijd vakkundig vanbuiten geleerd. De Indische Rajveer Meena is de wereldrecordhouder, hij kent maar liefst 70.000 decimalen na de komma vanbuiten. Ook de Vlaamse Laura Moeneclaey doet met haar 4.000 een verdienstelijke poging.

Laura kent 4.000 cijfers na de komma

De beelden van Laura Moeneclaey dateren al van in 2014, maar ze zijn te straf om vandaag niet nog eens op te pikken. Het meisje kon enkele jaren geleden pi tot 4.000 cijfers na de komma opzeggen. Laura was toen 15 en leerde elke dag honderd cijfers vanbuiten. Dankzij de aanmoedigingen van haar vriendinnen en haar wiskundeleerkracht, raakte ze maar liefst aan 4.000. Hoewel ze misschien nog meer cijfers kon onthouden, was het met 4.000 mooi geweest, dacht ze toen.

Hoogtepunt na de middag

De jaarlijks terugkerende pi-dag kent voor wiskundigen een hoogtepunt om 13.59 uur in de namiddag. Met de datum ervoor kan dan 3.14159 bereikt worden. Wiskundigen vieren dat vaak met een stukje pi(e), het Engelse woord voor cake.

