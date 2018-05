Straddle carrier knalt tegen kraan in Antwerpse haven PLA

31 mei 2018

Voor de derde keer in enkele weken is in de Antwerpse haven een ongeval met een 'straddle carrier' gebeurd. Straddle carriers worden gebruikt om containers te verplaatsen. Deze keer koos een chauffeur op kaai 1700 de verkeerde weg en kwam op het spoor van een portaalkraan terecht. De straddle carrier, die tot 13 meter hoog is, knalde tegen de onderkant van de kraan. De chauffeur raakte niet gewond.

De voorbije weken waren al twee straddle carriers omgekanteld toen zij op een containerkade een bocht wilde nemen.

Werkgeversorganisatie CEPA kan de vraag van havenbedrijven naar extra dokwerkers voor het besturen van straddle carriers amper volgen.