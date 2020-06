Straatkunstenaar stak zorgpersoneel hart onder de riem met tag ‘Komt goed!’ en moet nu naar politie voor vandalisme Joeri Vlemings

19 juni 2020

12u44 24 Naast de slogan ‘Blijf in uw kot’ van Maggie De Block is ons ook de steunboodschap ‘Komt Goed!’ van graffitikunstenaar Jonas Denil bijgebleven van de coronacrisis. De 26-jarige Denil, man achter ‘Straatletters’, bracht de tag aan op de muur van een brug onder de Leuvense ring bij het UZ Gasthuisberg en kreeg daar applaus voor. Maar hij mag zijn “vandalisme” nu gaan uitleggen bij de politie.

Jonas Denil kreeg gisteren een proces-verbaal in de bus voor vandalisme. De graffitikunstenaar toont daar begrip voor op Instagram. “De politie heeft mij die avond gezien en mijn gegevens genoteerd. Ik snap dus dat ze dit niet door de vingers kunnen zien. Het is en blijft een strafrechtelijk feit en dat wist ik wanneer ik de muur ging verven.”

Denil voegt eraan toe dat hij de verontwaardiging bij de bevolking over de uitnodiging tot verhoor van de politie begrijpt - “zeker bij nét deze quote” - maar roept op om “niet al te boos te worden op de politie”, die “gewoon haar werk doet”.

De straatkunstenaar schilderde de bemoedigende slogan ‘Komt goed’ op de muur van de brug aan de Monseigneur Van Waeyenberglaan richting Gasthuisberg. Die locatie was niet lukraak gekozen. De woorden waren bedoeld voor de personeelsleden van het Leuvense Universitair Ziekenhuis, van wie er velen dagelijks onder de brug passeren. De boodschap werd ook warm onthaald bij het UZ Leuven: “We horen je luid en duidelijk, Straatletters, zo tof. Bedankt voor de steun, we gaan er weer tegenaan”. Het werd zelfs dé leuze van Gasthuisberg. De letters werden met witte lakens gevormd op het landingsplatform van het UZ Leuven toen onze helikopter er op 5 april overvloog tijdens ‘De Ronde tegen Corona’.

Na het politionele verhoor zal het parket moeten beslissen of er verder gevolg zal worden gegeven aan de zaak. Zo ja, dan is het aan de rechter om uitspraak te doen over een eventuele straf.



