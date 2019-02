Straat in Elsene afgesloten na grondverzakking van anderhalve meter diep kg

07 februari 2019

20u43

Bron: Belga 0 De Alphonse Renardstraat in de Brusselse gemeente Elsene is vanavond afgesloten tussen de Molièrelaan en de Jean-Baptiste Colynsstraat na een grondverzakking. Het gaat om een verzakking van 1 op 4 meter en 1,5 meter diep, laat de politie Brussel Hoofdstad-Elsene weten.

De dienst wegenwerken is ter plaatse om te bekijken wat er gedaan kan worden aan de grondverzakking. Hoelang de werken zullen duren, is nog onduidelijk en ook de oorzaak is niet gekend. Vivaqua komt ook ter plaatse.