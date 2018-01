Stormweer verwacht: deze maatregelen nemen steden en gemeenten ADN

Bron: Belga 140 RV Archiefbeeld. Dat betekent hevige rukwinden rond de 100 kilometer per uur en kans op ontwortelde bomen en schade aan gebouwen. Daarom nemen verschillende steden en gemeenten veiligheidsmaatregelen. Een overzicht. Het KMI verwacht dat het vannacht stevig gaat waaien en geeft code oranje voor heel België.

Antwerpen: parken dicht, waterkeringspoorten sluiten

De stedelijke parken en groendomeinen in de stad Antwerpen worden vanaf vanavond preventief gesloten omwille van de voorspelde slechte weersomstandigheden en de sterke rukwinden. De kans op afbrekende takken is te groot zodat de veiligheid van de parkbezoekers niet gegarandeerd is. Daarmee gaat een toegangsverbod van kracht voor parkbezoekers, sportclubs en concessiehouders. Waar mogelijk worden aan hoofdingangen infoborden en hekwerken geplaatst. Deze veiligheidsmaatregelen blijven van kracht tot het einde van het zware weer. Dit zal waarschijnlijk aanhouden tot donderdagmorgen.

De laatste prognoses voor het voor vannacht en morgen aangekondigde stormweer wijzen erop dat Antwerpen woensdagnamiddag wellicht met stormtij zal worden geconfronteerd. De hoogste waterstanden worden in Antwerpen verwacht in de loop van de namiddag. De waterkeringspoorten aan de rand van de Scheldekaaien zullen uit voorzorg gesloten worden tegen morgenmiddag. Automobilisten verwijderen best zo snel mogelijk hun geparkeerde wagens voor woensdagochtend. Wie bij gesloten waterkeringspoorten toch de parking af wil rijden, kan dat tot morgenmiddag langs de nieuwe helling ter hoogte van de Fortuinstraat. Het is sterk afgeraden om te voet de waterkeringsmuur over te steken tijdens of onmiddellijk na hoogwater.

De sluiting van de waterkeringspoorten heeft ook gevolgen voor het stadsfestival ‘Winter in Antwerpen’. Een deel van de attracties, zoals het reuzenrad, de spiegeltent en de tubing-piste, bevindt zich op en rond het Steenplein tussen de Schelde en de waterkeringspoorten. Deze attracties en de omliggende kramen blijven morgen gesloten. Ook alle activiteiten van ‘Winter in Antwerpen’ morgen op het Steenplein worden geannuleerd.

De brandweer adviseert om losse zaken in de tuin vast te maken of binnen te halen. Er wordt ook aangeraden om de wagen niet in de buurt van hoge bomen te parkeren.

Parken in Brussel gesloten

De parken en groene ruimtes van het Brusselse gewest zullen vannacht gesloten zijn voor het publiek en blijven ook morgen de hele dag dicht om veiligheidsredenen, zo heeft Leefmilieu Brussel aangekondigd. De Brusselse politie liet weten dat Ter Kamerenbos vanavond om 22 uur gesloten wordt.

Leefmilieu Brussel, de overheidsdienst voor milieu van het Brusselse gewest, geeft de raad weg te blijven uit de parken en bossen van het gewest tussen vandaag om 18 uur en donderdag. De toegang tot deze ruimtes zal verboden zijn en er zal een waarschuwing aan de toegang hangen als de ruimte niet gesloten kan worden. Park- en boswachters zullen ter plaatse zijn om het publiek in te lichten. De heropening is donderdagmorgen gepland, na een inspectie van de schade, opruiming en beveiliging van de groene ruimtes. Leefmilieu Brussel waarschuwt ook dat men best uit de buurt van bomen blijft.

De stad Brussel besliste van haar kant de parken en kerkhoven van de stad vandaag om 12 uur tot nader order te sluiten vanwege de rukwinden. Uit voorzorg "is het aangeraden veiligheidshalve niet in de parken en groene ruimten te wandelen" of er met de auto door te rijden, zegt schepen Khalid Zian.

Ter Kamerenbos zal gesloten zijn vanaf 22 uur en wordt weer opengesteld zodra de weersomstandigheden het toelaten, deelt de politie van de zone Brussel-hoofdstad-Elsene mee. In het Zoniënwoud worden de Lorrainedreef, de Sint-Hubertusdreef en de Harasdreef in Ukkel en de Duboislaan in Hoeilaart vanavond om 22 uur gesloten. Deze wegen zullen morgen vanaf 10 uur weer toegankelijk zijn.

⚠️DE PARKEN WORDEN AFGESLOTEN: ⚠️

Vuurwerk in Nieuwpoort afgelast

Door de slechte weersomstandigheden zal het geplande vuurwerk deze avond in Nieuwpoort niet kunnen doorgaan. De beslissing werd om veiligheidsredenen genomen. Op oudejaarsavond was de wind ook al spelbreker in Oostende, Brugge, Middelkerke, Westende en Sint-Idesbald. Zaterdag werden de Sylvestervuurwerken in Oostduinkerke eveneens afgelast.

De andere activiteiten op het Hendrikaplein vinden vanavond wel gewoon plaats. Vanaf 17 uur trakteert het stadsbestuur op geroosterde sprotjes en warme Rodenbach. Daarna is er in het kader van 'Eindejaar aan zee' nog een optreden van 'Too Sharp'.

In Nieuwpoort werd daarnaast loshangend puin verwijderd van het flatgebouw waar vorige week een bouwkraan op viel. Er blijft ook een ruime veiligheidsperimeter van kracht rond het getroffen gebied.

