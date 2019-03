Stormweer van afgelopen week kost naar schatting 45 miljoen euro kg

18 maart 2019

16u44

Bron: Belga 0 Verzekeraar AG Insurance verwacht in totaal zowat 25.000 schade-aangiftes na de hevige rukwinden van de voorbije dagen. Het totale schadebedrag dat AG Insurance aan zijn klanten zal vergoeden, zal volgens een eerste inschatting wellicht minstens 45 miljoen euro bedragen. Dat meldt de verzekeraar maandag.

In alle provincies werd volgens AG Insurance aanzienlijke stormschade vastgesteld, maar vooral de provincies Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams-Brabant en de regio Brussel werden zwaar getroffen. Er werd schade berokkend aan daken, schoorstenen en veranda's. Ook omgerukte bomen en wegvliegend tuinmeubilair veroorzaakten heel wat schade.

Herstellingen

AG Insurance wijst erop dat de prioriteit in de eerste dagen ging naar het vrijwaren van de zwaarst getroffen woningen van verdere schade door wind en regen. Zo voerde het eigen netwerk van herstellers Homeras op een week tijd al meer dan 1.000 dringende interventies uit.

"Tegelijkertijd draait heel het netwerk van experts die de omvang van de schade moeten inschatten, op volle toeren", klinkt het. Daarom worden steeds meer expertises op afstand uitgevoerd via een videogesprek op tablet of smartphone. Dat is sneller en ook makkelijker, meldt de verzekeraar.

