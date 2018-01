Stormloop op worstenbrood en appelbollen in Antwerpen. Maar waar komt de traditie vandaan? HA

16u09

Bron: VTM NIEUWS 0 VTM NIEUWS In Antwerpen legden ambtenaren eeuwen geleden de eed af op de eerste maandag na Driekoningen. De ceremonie ging gepaard met veel drank en vettig eten: een worstenbroodje. Het is vandaag 'verloren maandag' en dan staan in Antwerpen appelbollen en worstenbrood op het menu. Maar waar komt die traditie vandaan?

De 'feestdag' vindt plaats op de eerste maandag na Driekoningen, en is al eeuwenoud. Er doen verschillende verhalen over de oorsprong de ronde, maar de meest waarschijnlijke wordt door stadsgids Tanguy Ottomer uit de doeken gedaan bij VTM NIEUWS.

Antwerpse stadsambtenaren legden een aantal eeuwen geleden nog de eed af op de eerste maandag na Driekoningen. Een ceremonie die gepaard ging met een stevig drinkgelag. Omdat er niet meer gewerkt werd, werd die dag gauw 'verloren maandag' gedoopt. Het stadsbestuur bood ook iets te eten aan. "Iets dat vettig was én goed vulde." Een worstenbroodje, dus.

Voor bakkers in Antwerpen is het vandaag allesbehalve een 'verloren maandag'. Integendeel, ze hebben het érg druk. Zo worden in The Bakery in Antwerpen vandaag in totaal liefst 1.400 appelbollen en worstenbroodjes gebakken.