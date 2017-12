Stormloop op vuurwerk in grensstreek TT

18u56

Bron: VTM Nieuws 0 Gemeenten langs de Nederlandse grens worden dezer dag weer overrompeld door Nederlanders die vuurwerk komen kopen. Omdat het hier goedkoper is en vooral omdat het nu al kan, zegt VTM Nieuws.

In Nederland zelf mogen ze alleen de laatste drie dagen van het jaar vuurwerk kopen. Ze kopen dus massaal, alhoewel ze zoveel vuurwerk eigenlijk niet mogen vervoeren.

Nederlanders mogen wel meer vuurwerk kopen dan wij Belgen: 25 kilo per persoon. In ons land is dat maar één kilo per persoon. En hier mag je ook maar één kilo vervoéren. Maar dat trekken niet alle Nederlanders hier zich aan.