Stormloop op verkoop tweede verblijven aan zee: volle agenda's voor bezichtigingen

23 mei 2020

13u34

Bron: VTM Nieuws 0 Nu er onzekerheid heerst over een buitenlandse vakantie, kiezen meer mensen voor een tweede verblijf aan zee. Makelaars aan zee hebben het razend druk. “Vandaag zitten de agenda’s van de verkopers vol, dat gaat al vlot over de twintig afspraken”, zegt makelaar Vincent Beuten van Era Servimo.

Enerzijds moeten de makelaars een wachtlijst wegwerken. Plaatsbezoeken waren acht weken lang verboden. Anderzijds is er ook een nieuwe groep kopers van tweede verblijven. Zij kiezen voor een appartement aan de kust omdat reizen naar het buitenland nog niet zeker zijn.

Normaal gezien worden voornamelijk villa’s en appartementen met zeezicht verkocht, maar in coronatijden zijn voornamelijk goedkope woningen onder de 150.000 euro in trek. Daarvoor krijg je een klein appartement of een studio verder van zee. “Opvallend, want voordien was die vraag er niet”, aldus Beuten. “Mensen hebben lang opgesloten gezeten en hebben nu de nood om te veranderen naar een andere omgeving.”

Wie deze zomer in een vers aangekochte woning wil verblijven, moet nu wel kopen, want anders raakt de akte niet meer op tijd rond.