Stormloop op spoeddiensten: "Er is verbale en fysieke agressie en er worden mondmaskers gestolen"

13 maart 2020

21u26 266 Veel spoeddiensten in ons land worden volgens de Belgische Vereniging van Spoedartsen overspoeld met ongeruste mensen die zich willen laten testen op het coronavirus. En daarbij lopen de gemoederen hoog op. “Het gaat soms gepaard met verbaal en zelfs fysiek geweld”, zegt diensthoofd urgentiegeneeskunde van het OLV-ziekenhuis in Aalst Ignace Demeyer in Terzake.

Een 100-tal waren het er vrijdag: mensen die zich bij de spoedgevallendienst van het OLV in Aalst aanmeldden en te weten wilden komen of ze al dan niet besmet waren met het coronavirus. Iets wat niet de bedoeling is, volgens dokter Demeyer. Niet iedereen begrijpt dat.

Kwalijk

“De mensen nemen het ons soms zeer kwalijk als we zeggen dat we ons aan de richtlijnen houden van de overheid en dat we alleen mensen screenen die ernstig ziek zijn en opgenomen moeten worden. Zonder klachten wordt er niet gescreend”, klinkt het.





Zeer tot ongenoegen van sommige patiënten. “De mensen dwíngen ons soms bijna om een test af te nemen”, aldus Demeyer. “Dat gaat soms gepaard met verbaal en zelfs fysiek geweld.”

En daar blijft het niet bij. Zo zouden er ook mondmaskers verdwijnen. “Ik wil oproepen tot burgerzin en mensen vragen om niet te stelen”, maant Demeyer aan. “Het verdwijnen van mondmaskers neemt echt hallucinante proporties aan. Soms is dat met hele dozen.”

Net op een moment dat de voorraden beginnen te slinken. “Ondanks de grote stocks die we hadden, daalt onze voorraad dramatisch”, aldus de spoedarts. “Nu is er nog voldoende, maar dit houden we nog maar 1 of 2 weken vol. We hebben nochtans strenge maatregelen getroffen om op materiaal te besparen.”

Jambon

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) roept op tot kalmte. Volgens hem moet iedereen de richtlijnen van de regering vormen en burgerzin tonen. Voor het medisch materiaal dat op begint te raken, zou er een oplossing zijn. Volgens de minister is er een bestelling geplaatst en is die onderweg. “Ze zal volgende week aankomen. We zijn er dus volop mee bezig”, klinkt het.

