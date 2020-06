Exclusief voor abonnees

Stormloop op restaurants: 90.000 reservaties in enkele uren tijd

Philippe Ghysens

04 juni 2020

13u11

We mogen weer uit eten gaan en dat laten we ons geen twee keer zeggen. Meteen na het groen licht van de Veiligheidsraad startte de stormloop op een tafeltje in een restaurant. Alleen al woensdagavond werden op Tablebooker en Resengo 90.000 reservaties verwerkt. En dat is nog maar het begin, want heel wat restaurants moeten hun online-reservatiesysteem nog terug open zetten.