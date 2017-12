Stormloop op centra voor theoretisch rijexamen: tot zes uur aanschuiven in Wallonië LB

10u03

Bron: sudinfo.be 0 Wannes Nimmegeers Aanschuiven voor het theoretisch rijexamen, eerder dit jaar in Gent. Sinds juni mag je in Vlaanderen maar één zware fout meer maken op het theoretisch rijexamen, in het Waalse Gewest gaat dat op 1 januari van kracht. Gevolg: een stormloop van jongeren op examencentra in Wallonië met urenlange wachtrijen tot gevolg. In Luik stonden mensen tot zes uur in de rij.

De toeloop was te voorzien, maar overtrof de verwachtingen van verschillende examencentra. In Luik beten examinandi gisteren tot zes uur lang op hun nagels alvorens ze hun theoretisch rijbewijs konden halen. In Louvain-la-Neuve liep de wachttijd op tot drie uur, in Namen stonden jongeren tweeënhalf uur in de rij. "We merken dat er weinig wordt gestudeerd. We vrezen dat er velen niet zullen slagen", verklaarde een verantwoordelijke van het examencentrum in Luik aan Sudinfo.be.

Vreemd genoeg kennen ook examencentra in Brussel een toeloop, hoewel de hervorming van januari enkel voor het Waalse Gewest geldt. Het staat iedereen overigens vrij examen af te leggen waar hij of zij dat wil. Niets verbiedt een Waal om op 2 januari in Brussel het theoretisch examen te gaan doen. Daar zal de oude versie van het examen nog van kracht zijn.