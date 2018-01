Storm zorgt voor gevaarlijke kliffen van twee meter hoog aan de kust Mathias Mariën

16u05

Bron: Eigen berichtgeving 7 Mathias Mariën De kliffen die door de storm zijn ontstaan in Knokke. Een nieuwe storm en daar zijn de kliffen weer. Op verschillende stranden langs de Vlaamse kust zijn afgelopen nacht en middag kliffen tot wel twee meter hoog ontstaan. Dat is onder meer het geval in Knokke, Oostende en Bredene. Voor wandelaars biedt het een mooi uitzicht, al schuilt er ook gevaar in het natuurfenomeen. Wie van de klif valt, geraakt nog maar moeilijk boven.

Het zeewater, gestuwd door een wind met een kracht van meer dan 7 beaufort, deed heel wat zand van de opgehoogde stranden wegspoelen. Dat was vooral in De Haan, Knokke en in mindere mate in de westkust het geval. Het gevolg zijn kliffen van soms twee meter hoog.

Steve Timmermans van het Agentschap Maritieme Dienstverlening Kust gaf begin december nog uitleg over het fenomeen. "Op lange termijn, althans na de winter, zullen we evalueren hoe het is gesteld met het zandniveau. Het volume van het zand op de stranden moet namelijk groot genoeg zijn om de kust te behoeden van overstromingen tijdens zware stormen. Daar zijn tal van modellen voor, afhankelijk van de ligging. Vermoedelijk is niet al het zand in zee gespoeld, maar wel uitgevlakt richting de laagwaterlijn. Het valt af te wachten of er opnieuw duizenden tonnen zand moeten worden aangevoerd", aldus Timmermans.

Mathias Mariën De kliffen die door de storm zijn ontstaan in Knokke.

Bart Boterman Ook in Oostende ontstonden door het hevige stormweer kliffen op het strand.

Bart Boterman