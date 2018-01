Storm hield lelijk huis: dode in Waals-Brabant, dak van school vliegt weg, zwaargewonde in Antwerpen, voetbalkantine weggewaaid

De aangekondigde storm heeft lelijk huis gehouden in grote delen van het land. In Waals-Brabant is een vrouw om het leven gekomen toen een boom op haar auto viel, in Antwerpen raakte een vrouw zwaargewond door een terrasmeubel. Er vielen ook verschillende lichtgewonden en er is heel wat materiële schade. Aan de luchthaven van Deurne (Antwerpen) is een windstoot van 119 km per uur gemeten, de hoogste windstoot van het land. Vanaf 15.00 uur nam de storm in kracht af. In Nederland was in zes dichtbevolkte provincies een tijdlang code rood van kracht. Er werden windstoten van meer dan 140 km/u waargenomen. Volg alle ontwikkelingen in onze liveblog.