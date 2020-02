Storm gooit roet in het eten voor carnavalstoeten en evenementen. Check hier de hinder in jouw buurt Redactie

23 februari 2020

10u54 0 Nu we officieel in ons land opnieuw met een storm worden geconfronteerd, worden op verschillende plaatsen carnavalstoeten en evenementen uitgesteld of afgeblazen. In dit artikel bundelen we waar in jouw buurt het stormweer vandaag roet in het eten gooit.

Dit stuk wordt doorheen de dag verder aangevuld met nieuwe info.

Afgelopen twee weekends kregen we storm Ciara en storm Dennis over de vloer, ook dit weekend is er opnieuw sprake van een storm. In het binnenland zijn rukwinden mogelijk tot 85 à 90 kilometer per uur, aan zee kunnen de windstoten oplopen tot 100 kilometer per uur. Het KMI heeft code geel afgekondigd. De FOD Binnenlandse Zaken heeft het nummer 1722 geactiveerd voor niet-dringende hulp.



Net vandaag zijn er in ons land veel carnavalstoeten en andere evenementen gepland. Op verschillende plaatsen gaan die uit veiligheidsoverwegingen niet meer door:

KUST

Het gemeentebestuur van Koksijde heeft de mountainbiketocht van vandaag alvast afgeschaft. “Door de vele wind is het niet veilig om de 26ste mountainbiketocht te laten doorgaan deze voormiddag”, zegt waarnemend burgemeester Stéphanie Anseeuw (LB). Ook de carnavalstoet in Oostduinkerke deze namiddag gaat niet door.

LIMBURG

Lommel, Lanaken, Tongeren en Eisden stellen hun carnavalstoeten uit omwille van de slechte weersomstandigheden.

VLAAMS BRABANT

Ook in Zichem gaat de carnavalstoet niet door. “Gezien stormachtig weer verwacht wordt met veel regen en rukwinden tot 90 km per uur en meer kan de veiligheid van deelnemers en publiek niet verzekerd worden”, aldus de burgemeester, die op advies van de hulpdiensten dan ook besliste om het evenement te annuleren.

ANTWERPEN

De carnavalstoet die normaal vanmiddag in Vosselaar moest doorgaan, is uitgesteld naar 8 maart. Ook de optocht in Baarle-Hertog zal op een later moment plaatsvinden.

