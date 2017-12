Stopt Siegfried Bracke met politiek? "Als het van mij alleen afhangt, dan deed ik niet mee aan de verkiezingen" sam

17u56

Bron: VRTNWS 0 Photo News Als het van Siegfried Bracke (N-VA) afhangt, staat zijn naam volgend jaar niet op een lijst tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in Gent. Dat zei hij eergisteren tijdens een debat met Johan Vande Lanotte (sp.a) in Oostende, meldt VRTNWS.

Bracke was aanvankelijk de gedoodverfde lijsttrekker in Gent, maar die plaats ging naar Elke Sleurs na de heisa over Brackes mandaat in de adviesraad van Telenet. Of en waar Bracke nu op de lijst zal staan, is nog niets beslist. "Maar het hangt dus niet van mij alleen af", zei de Kamervoorzitter tijdens het debat. "Ik ben altijd een ploegspeler geweest."

Misschien stopt Bracke wel helemaal met politiek, liet hij uitschijnen. "Ik heb zo veel ideeën om nog te doen, ná de politiek. En dan denk ik dat ik misschien iets anders moet doen."

Photo News