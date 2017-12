Stopgezette 'Win uw Huis'-actie brengt dan toch iets op: 3.968 euro voor Kom op tegen Kanker Peter Lanssens

14u43

Bron: eigen berichtgeving 0 rv . De actie 'Win uw Huis', die na een dag werd stopgezet omdat er te veel heisa rond was, brengt dan toch iets op. Er gaat een bedrag van 3.968 euro naar Kom op tegen Kanker.

Wie op www.winuwhuis.be een ticket van 50 euro kocht, maakte kans op een gerenoveerde rijwoning in Waregem. Werden er 15.000 deelnametickets verkocht, dan ontving de huidige eigenaar van het huis 400.000 euro, Kom op tegen Kanker via de Warmste Week 350.000 euro én won iemand het huis.

Het regende echter verwijten. Sommige mensen dachten dat initiatiefnemer Kris Sierens zich gewoon wou verrijken. "Het wedstrijdreglement bepaalde dat, bij het niet behalen van het minimumbedrag, alle gelden automatisch als een gift ten goede kwamen van Kom Op Tegen Kanker. Door het onvoorziene vroege stopzetten van de actie hebben we echter de gulle schenkers de keuze gegeven om al dan niet hun bijdrage terug te vragen", zegt Sierens. "Een betrekkelijk grote groep heeft dat ook gedaan, hoe jammer ook, maar anderen wilden heel graag dat hun bijdrage zou worden geschonken aan het goede doel. Alle communicatie werd ook in volledige transparantie met Kom Op Tegen Kanker uitgevoerd. Ook werd besloten dat de initiatiefnemers alle kosten zelf dragen. We zijn dan ook heel blij dat we de mooie som van € 3.968 bij Kom Op Tegen Kanker konden laten, zodat we op doe manier een mooi steentje kunnen bijdragen aan de Warmste Week."

Sierens houdt dubbele gevoelens over bij de actie: "Bij Kom Op Tegen Kanker zijn ze heel dankbaar voor de steun, al blijft het jammer dat dergelijk goed doordachte en unieke actie veel te vroeg moest stoppen. En wat met het huis? Ons huis hebben we ondertussen opnieuw te koop gesteld. We hopen dat een gezin in ons huis een nieuwe warme thuis kan vinden zoals het voor ons altijd is geweest", aldus Sierens .

Alle info is beschikbaar via de website www.boulezlaan26.be.