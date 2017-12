Stopcontact op zee moet klaar zijn tegen halfweg 2019 EB

11u49

Bron: Belga 0 ANP XTRA Tegen halfweg 2019 komt er veertig kilometer voor de kust van Zeebrugge een platform dat dienst zal doen als stopcontact op zee. De ministerraad heeft daarvoor vandaag een KB van staatssecretaris Philippe De Backer (Open Vld) en Energieminister Marie-Christine Marghem (MR) goedgekeurd. Bedoeling is dat de windmolenparken op zee op het stopcontact worden aangesloten en dat zo de energie via één kabel naar land vertrekt.

"We moeten een wirwar van kabels op de Noordzee vermijden", licht staatssecretaris voor de Noordzee De Backer toe. Vandaag wordt de energie van de windmolenparken op zee elk afzonderlijk via een kabel naar land vervoerd. Maar omdat er nog drie windmolenparken in de steigers staan, belooft het dan wel erg druk te worden op de Noordzee.

Het stopcontact wordt gebouwd tegen midden 2019, zodat de drie resterende windmolenparken daarop kunnen aansluiten en volledig operationeel zijn tegen 2020. Volgens de staatssecretaris wordt het stopcontact groot genoeg gebouwd, zodat ook eventueel extra windmolens in de Noordzee in de toekomst op het stopcontact kunnen aangesloten worden. "Ook kunnen onze buurlanden gebruik maken van ons stopcontact. Zo kunnen we onze Noordzee uitbouwen als echte energiehub in West-Europa", luidt het.