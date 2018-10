Stoom- en gascentrale in Gent tijdelijk opnieuw opgestart om stroomtekort te vermijden

22 oktober 2018

16u52

De stoom- en gascentrale van energieleverancier EDF Luminus aan de Ham in Gent gaat tijdelijk weer stroom leveren. De nodige stappen zijn gezet om de centrale met een capaciteit van 52 megawatt te heractiveren, zo kondigt EDF Luminus aan. Reden is om een stroomtekort te voorkomen deze winter.

De centrale van Ham was begin november vorig jaar gesloten. Een sluiting die als definitief was aangekondigd. Maar wegens de onzekerheid over de elektriciteitsbevoorrading tijdens de winter zal de centrale toch opnieuw tijdelijk heropend worden.

“We hebben vandaag het koninklijk besluit ontvangen dat zegt dat de centrale weer open kan”, zegt Nico De Bie, de woordvoerder van de energieleverancier. De centrale was ook al opnieuw op het elektriciteitsnet aangesloten en de nodige onderhoudswerken en opstarttesten waren al gestart.

EDF Luminus heeft ook al de terugkeer van de stoom- en gascentrale van Seraing (470 megawatt) op de elektriciteitsmarkt vervroegd naar midden oktober wegens de onbeschikbare kerncentrales en het risico op stroomtekorten tijdens de winter.

Engie Electrabel wil tegen begin november twee eenheden van de elektriciteitscentrale van Langerlo in Genk, die normaal gesloopt zou worden, heractiveren. Elke eenheid heeft een capaciteit van 44 megawatt.