Stomdronken op de fiets? Da's dan 1.260 euro.... Onmiddellijk te betalen

19u29 17 Wannes Nimmegeers De fietser (niet op de foto) werd zaterdagochtend staande gehouden op het Sint-Annaplein in Gent. In Gent heeft de politie tijdens een controle een fietser die te veel gedronken had, een onmiddellijke boete van 1.260 euro doen betalen. "Aangezien het om iemand met een buitenlandse nationaliteit ging, moest die het bedrag meteen betalen", zegt de lokale politie.

De controle vond zaterdag tussen 05.30 en 08.00 uur plaats op het Sint-Annaplein in Gent. "Op een tijdstip dat sommigen slaapdronken naar de bakker sloffen, kruipen anderen beschonken achter het stuur van hun wagen. Er werden 136 bestuurders gecontroleerd, veertien (10 procent) hadden een glaasje te veel op. Er werden twee rijbewijzen ingetrokken voor vijftien dagen", meldt de lokale politie.



Ook drie fietsers bliezen positief. "Eén fietser blies zelfs een waarde van 2,18 promille. Aangezien het om iemand met een buitenlandse nationaliteit ging, moest die meteen de boete van 1.260 euro betalen. Ook fietsers die dronken achter het stuur kruipen, riskeren een boete en tijdelijke intrekking van het rijbewijs (of bij gebrek daaraan: de fiets)", zegt de politie. De man betaalde de boete via zijn bankkaart en de draagbare betaalterminal van de lokale politie.



Een bestuurder met een woonplaats of vaste verblijfplaats in België kan zo'n hoge boete niet voorgesteld krijgen. Vanaf een alcoholgehalte van 1,15 promille krijgt die geen onmiddellijke inning meer, maar handelt het parket de zaak later af of wordt de overtreder voor de rechtbank gedagvaard.

