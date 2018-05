Stomdronken man die klant in tankstation E40 doodreed krijgt 4 jaar cel en levenslang rijverbod Sam Ooghe ADN

18 mei 2018

09u42

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 11 Geert W., de man die in januari op de E40 in Drongen met zijn wagen inreed op de winkel van het Texaco-tankstation en daarbij een dodelijk slachtoffer maakte, is veroordeeld tot vier jaar cel en een levenslang rijverbod. Dat heeft de politierechtbank in Gent beslist. De 53-jarige man uit Oostende was zwaar onder invloed van alcohol.

In het verleden werd de zakenman al vijfmaal veroordeeld voor de politierechtbank. In 2015 pleegde hij nog vluchtmisdrijf na een ongeval. Toen had hij 2,64 promille in zijn bloed. Opvallend is dat de zakenman ook nog correctioneel veroordeeld werd in een corruptiezaak, waar hij de NMBS voor miljoenen oplichtte in een zaak van valse schoonmaakfacturen.

Op 22 januari van dit jaar liep het fataal af. Na enkele cava's op het werk na een deal vergiste de Oostendenaar zich van pedaal. Hij trapte per ongeluk op het gaspedaal en reed de Texaco-shop in Drongen binnen, waar op dat moment Gerrit De Heus (67) een koffietje dronk met twee collega's. De Nederlander overleefde het niet. De twee andere mannen raakten zwaargewond. De vijftiger kon lange tijd niet verhoord worden door zijn staat van dronkenschap, maar werd later door de onderzoeksrechter aangehouden voor het veroorzaken van een ongeval met dodelijke afloop en alcoholintoxicatie.

Gedood

W. riskeerde in totaal tien jaar cel. In zijn vonnis was rechter Chris De Rooy bijzonder scherp. “Het slachtoffer is niet gestorven in het verkeer. Hij werd gedood.” Volgens de rechtbank was er in formele zin geen sprake van kwaad opzet. “Maar de beklaagde besliste om zelf, na al die veroordelingen, toch met zo veel alcohol in het bloed in de wagen te kruipen. Hij had niet de intentie om anderen te doden, maar hij moest zich bewust geweest zijn dat hij door zijn gedrag een reële kans creëerde op een fatale afloop.”

"Ziek"

Daarom ook verwierp de rechtbank de vraag van de advocaten van W., die strenge voorwaarden wilden zonder gevangenisstraf. “Deze man is ziek, alcoholverslaafd. Een gevangenisstraf is geen passend middel om recidive te voorkomen in dit geval”, klonk de redenering van advocaat Walter Van Steenbrugge. De rechtbank volgde niet en sprak vier jaar effectieve gevangenisstraf uit, een boete van 4.000 euro en een levenslang rijverbod.

Niet aanwezig

W. zelf was niet aanwezig. “Om de sereniteit te bewaren in deze zware zaak”, volgens zijn advocaten. Hij zit nog steeds in voorhechtenis, en heeft nu de mogelijkheid om in beroep te gaan. De burgerlijke partijen werden al voor tienduizenden euro’s vergoed.