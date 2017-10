Stomdronken Jimmy D. krijgt vijf jaar rijverbod voor dodelijk ongeval mvdb

12u27

Bron: Belga 1 CMW Jimmy D. reed met 2 promille alcohol in het bloed de vrouw in de flank aan. De 75-jarige Rosa Vandermersch overleefde de klap niet. De Brugse politierechter heeft een 45-jarige man uit Koolskamp veroordeeld tot zes maanden voorwaardelijke celstraf en een rijverbod van vijf jaar en 30 dagen voor een dodelijk ongeval in Ardooie. Jimmy D. had op het moment van de crash twee promille alcohol in zijn bloed.

Op 11 mei 2016 was Rosa Vandermersch (75) in haar Volvo op weg naar de woning van een van haar zonen. Op het kruispunt van de Hogeschuurstraat en de Oosthoekstraat werd haar voertuig in de linkerflank aangereden. Het slachtoffer werd door de klap uit haar auto geslingerd en overleed ter plaatse.

Uit de vaststellingen bleek dat Jimmy D. voorrang had moeten verlenen. Bovendien had hij twee promille alcohol in zijn bloed. Opvallend genoeg had de beklaagde zich nochtans al eens laten behandelen voor zijn alcoholprobleem. Ten slotte was het voertuig ook niet verzekerd en reed D. aan een onaangepaste snelheid.

90 kilometer per uur

De verdediging legde uit dat de beklaagde door een omleiding op een voor hem onbekende weg was terechtgekomen. De rechter reageerde dat D. in dat geval juist extra voorzichtig had moeten zijn, in plaats van aan 90 kilometer per uur het kruispunt op te rijden.

Jimmy D. werd uiteindelijk veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van zes maanden en een geldboete van 2.400 euro, waarvan 900 euro met uitstel. Als hij na het rijverbod van ruim vijf jaar zijn rijbewijs terug wil, zal hij zijn rijexamens opnieuw moeten afleggen. D. zal ook voor medische en psychologische testen moeten slagen.