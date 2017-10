Stomdronken bestuurder rijdt wekelijkse markt Gent binnen: als bij wonder slechts 1 gewonde Jürgen Eeckhout

11u05

Bron: eigen berichtgeving 0 Jürgen Eeckhout Een stomdronken bestuurder heeft deze morgen een immense ravage veroorzaakt op de wekelijkse markt op het Van Beverenplein in Gent.

In een Audi cabrio kwam de man met een zeer hoge snelheid, getuigen spreken van ruim 100 km/uur, aangereden vanuit de Francisco Ferrerlaan. Maar net voor hij het Van Beverenplein naderde, reed een bestelwagen de baan op. De man moest uitwijken, miste een snoepkraam op een haar en ramde een groot bord met een stadsplan van Gent. De wagen vloog in de lucht en kwam op een halve meter van een kraam van een slagerij tot stilstand dankzij een betonnen afsluiting. Een geparkeerde fiets moest er ook aan geloven.



De passagier bleef gewond achter in de wagen, maar de bestuurder zette het op een lopen. Een alerte politieman kon hem uiteindelijk inrekenen omdat de bestuurder domweg met een andere vriend in een andere wagen kwam kijken naar het ongeval dat hij juist had veroorzaakt.



Volgens de politie waren zowel de bestuurder als de passagier stomdronken. De agenten spreken van een wonder dat er geen doden zijn gevallen. De markt op het Van Beverenplein is immens populair en een van de drukst bezochte markten van Gent.

