Stomdronken automobilist die Gerrit doodreed aan Texaco E40 Drongen gaat in beroep tegen 4 jaar cel en levenslang rijverbod Geert W. al vijf keer veroordeeld voor rijden onder invloed mvdb

13 juli 2018

16u05

Bron: Belga 8 De automobilist die in stomdronken toestand met zijn wagen inreed op de winkel van het Texaco-tankstation op de E40 in Drongen en daarbij de Nederlander Gerrit de Heus (67) dodelijk raakte, gaat in beroep tegen zijn veroordeling tot vier jaar cel en een levenslang rijverbod. Dat werd vernomen van de advocaten van de 54-jarige man uit Oostende.

De wagen reed op 22 januari aan hoge snelheid in op de shop van het tankstation. De Nederlander Gerrit de Heus kwam om het leven, twee van zijn collega's raakten zwaargewond. De bestuurder, Geert W. uit Oostende, werd opgepakt. Hij verkeerde zwaar onder invloed van alcohol.

De politierechter veroordeelde de man eerder al vijf keer voor geïntoxiceerd en dronken rijden. Ook op correctioneel vlak was er een zware veroordeling. In 2015 veroordeelde de strafrechter in Dendermonde W. tot vier jaar cel, waarvan de helft met uitstel, voor oplichting van de NMBS in een zaak van valse schoonmaakfacturen.



De feiten werden beschouwd als "uitermate roekeloos gedrag", oordeelde de Gentse politierechtbank. "Het slachtoffer stierf niet in het verkeer maar werd gedood in het verkeer", stelde politierechter Chris De Roy.



De verdediging had een straf met probatievoorwaarden gevraagd omdat de man aan een alcoholverslaving lijdt, maar de rechtbank ging daar niet op in. "We zijn nog altijd van mening dat een autonome probatiestraf de meest aangewezen bestraffing is voor zowel de cliënt als voor de maatschappij", zei advocaat An-Sofie Raes. Het proces in beroep volgt na het gerechtelijke verlof.

