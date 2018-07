Stoltenberg over Belgische defensie in aanloop naar NAVO-top: "Niet aan NAVO om te beslissen welk type Belgische F-16's vervangt" bvb

06 juli 2018

15u31

Bron: Belga 0 Jens Stoltenberg, de secretaris-generaal van de NAVO, verwacht dat België het engagement nakomt om tegen 2024 twee procent van het bbp aan defensie uit te geven. "België heeft nog een heel lange weg af te leggen", aldus Stoltenberg vandaag in een gesprek met Belga, in aanloop naar de NAVO-top van 11 en 12 juli in Brussel. Ook over de vervanging van onze F-16's spreekt hij zich uit. De top zal onder andere in teken staan van een eerlijke lastenverdeling binnen de verdragsorganisatie.

"Ik verwelkom dat België gestopt is met besparingen op defensie-uitgaven en opnieuw meer investeert, maar België heeft nog een heel lange weg af te leggen", aldus de NAVO-baas. "Ik verwacht dat België zich ook houdt aan het engagement dat we allemaal zijn aangegaan", aldus Stoltenberg. "Dat België de defensie-uitgaven opvoert, meer investeert in capaciteiten en meer steun levert aan onze missies en operaties. Dat maakt deel uit van het lidmaatschap van een alliantie waar we elkaar beschermen en verdedigen."

Trump: "Lidstaten moeten allemaal hun deel betalen"

Premier Charles Michel zei woensdag in de commissie Landsverdediging dat België wil evolueren naar het gemiddelde van de niet-nucleaire EU-lidstaten die deel uitmaken van de NAVO (1,3 procent). "Ik verwacht dat het Europese gemiddelde zal blijven stijgen", aldus Stoltenberg.

Tijdens een speciale bijeenkomst op de NAVO vorig jaar in Brussel, had de Amerikaanse president Donald Trump hard uitgehaald naar de bondgenoten die de 2 procent niet halen. Hij eiste ook deze week opnieuw dat de verschillende lidstaten hun deel betalen. Stoltenberg vermoedt dat Trump zijn boodschap over een meer eerlijke lastenverdeling tijdens de top van volgende week zal herhalen. "Dat is niet alleen een boodschap van de Verenigde Staten. Dat is een boodschap waar we allemaal mee zijn akkoord gegaan."

Lof voor België

De secretaris-generaal stak ook nog de loftrompet voor België, dat hij als gastland van het civiele hoofdkwartier in Brussel en het militaire hoofdkwartier in Bergen, een "belangrijk land voor de NAVO" noemde. Hij bedankte ook de Belgische regering voor de leiding over de bouw van het nieuwe hoofdkwartier. "Een groot project dat gebouwd is binnen de aanvankelijke raming van de kostprijs en slechts een jaar achter op schema. Dat is behoorlijk indrukwekkend, want er zijn maar weinig voorbeelden van dergelijke complexe gebouwen, met alle veiligheidsmaatregelen, netwerken en communicatiesystemen, die binnen budget en bijna op tijd zijn afgewerkt, zoals dit gebouw."

Vervanging F-16's

De NAVO wil dat België zijn verouderende F-16's vervangt door "moderne" en "capabele" toestellen. "Het is niet aan de NAVO om te beslissing wat voor toestel wordt aangeschaft. Het is aan België om dat te beslissen", aldus de secretaris-generaal.

Volgens de NAVO-baas is het vervangingsdossier van de Belgische F-16's belangrijk voor de verdragsorganisatie. "België heeft immers jarenlang gevechtsvliegtuigen geleverd voor missies en operaties van de NAVO, zoals de luchtpolitiemissie in de Benelux, maar ook boven de Baltische Zee. Belgische gevechtsvliegtuigen en jullie heel bekwame piloten zijn een belangrijke bijdrage aan onze collectieve defensie in Europa."

Bij een onderhoud met premier Charles Michel, had Stoltenberg al benadrukt dat de verdragsorganisatie zo snel mogelijk een beslissing wil over de vervanging.