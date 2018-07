Stofhoos doet tenten wegwaaien: 120 Chiromeisjes uit Overijse geëvacueerd van kampplaats in Westouter Hans Verbeke

28 juli 2018

13u27

Bron: Eigen berichtgeving 7 Afgelopen nacht hebben de hulpdiensten 120 meisjes van Chiro Overijse geëvacueerd van hun kampweide in Westouter (Heuvelland). Een stofhoos zorgde er gisteravond voor dat de tenten van de groep wegwaaiden.

Omdat het ook regende, zocht en vond de groep beschutting in een loods bij de kampweide. Daar zouden ze ook overnachten. "De loods was daar echter niet op voorzien en bovendien regende het er ook binnen”, zegt schepen Wieland De Meyer. "Daarom werd kort na middernacht de hulp ingeroepen van de brandweer en het Rode Kruis. De 120 meisjes werden naar het ontmoetingscentrum van Westouter overgebracht. Tegen half drie deze morgen kon iedereen eindelijk starten met een welverdiende nachtrust. Deze voormiddag hebben we de meisjes weer naar hun kampplaats gebracht, met een busje van de gemeente. Ook brandweer en politie hielpen mee met het transport. De kampweide is intussen weer helemaal in orde gemaakt zodat het bivak normaal kan verder gaan. De Chiromeisjes van Overijse keren dinsdag naar huis terug.