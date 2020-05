Stoffen mondmaskers voor alle Belgen worden uiterlijk op 24 mei geleverd, nog geen duidelijkheid over verdeling

ADN

06 mei 2020

17u43

Bron: Belga

0

Een contract voor de levering van textielen mondmaskers voor de Belgische bevolking is dinsdagavond genoticifeerd aan twee bedrijven uit België en Luxemburg. Zij zijn er contractueel toe verplicht de maskers uiterlijk op zondag 24 mei te leveren in de kazerne in Peutie (Vilvoorde). Dat meldt Defensie woensdag, dat van de federale ministerraad de opdracht heeft gekregen de levering van de mondmaskers te realiseren.