Stoelendans bij VTM Nieuws: Klaus Van Isacker wordt nieuwe hoofdredacteur Redactie

06 juni 2019

17u01

Bron: DM 0 Klaus Van Isacker vervangt An Goovaerts en Nicholas Lataire als hoofdredacteur van VTM Nieuws. Lataire promoveert tot adjunct-directeur van News City, de samenwerking tussen de redacties van Het Laatste Nieuws, VTM Nieuws en de magazines van DPG Media (voorheen Medialaan-De Persgroep Publishing). Goovaerts wordt Head of Projects binnen het bedrijf.

Voortaan zullen directeur Paul Daenen, managing editor Kurt Minnen en de nieuwe adjunct-directeur Nicholas Lataire News City leiden. Lataire: “Bij VTM Nieuws kon ik al met een talentvolle ploeg het verschil maken in Vlaanderen met kwaliteitsvol en wervend nieuws. Ik heb er veel zin in om dat nu samen met àlle collega’s van News City te doen.”

Klaus Van Isacker schuift door naar VTM Nieuws en zal samen met Dimitri Antonissen (HLN digitaal), Frank Depoorter (Het Laatste Nieuws), An Meskens (magazines/showbizz), Frederik De Swaef (regio) en Geert Dewaele (video) het hoofdredactieteam van News City vormen.



“VTM Nieuws is in bloedvorm, dat heeft de redactie onder leiding van An en Nicholas onder meer bewezen op verkiezingszondag. Dit topteam mogen leiden, is niets minder dan een eer”, zegt Van Isacker. Hij keert terug naar bekend terrein want hij was in de periode 1995 - 2005 al hoofdredacteur en directeur Informatie bij de nieuwsdienst.

An Goovaerts wordt ‘Head of Projects’ binnen DPG Media en zal de leiding krijgen over een team dat overkoepelende projecten binnen het bedrijf in goede banen moet leiden. “Mijn verhaal bij VTM Nieuws was zeker nog niet verteld maar het aanbod kon ik niet weigeren. Als radio, tv en News City inhoudelijk de handen in elkaar slaan, kunnen we iets in beweging brengen.”